Valglokalene i Peru har åpnet

NTB utenriks

25 millioner velgere kan delta i valget, som blir holdt samtidig som koronasmitten stiger og landet opplever en helg med rekordmange koronarelaterte dødsfall.

For å vinne valget i første runde må en kandidat få over halvparten av stemmene. Ifølge meningsmålinger vil imidlertid ingen greie det, noe som betyr at det alt å dømme blir en ny og avgjørende valgrunde.

Valglokalene åpnet kokka 7 lokal tid (klokka 14 norsk tid), og de holder åpent i tolv timer, fire timer lenger enn vanlig.

I november ble president Martin Vizcarra stilt for riksrett og avsatt etter å ha blitt stemplet som moralsk inkompetent. Etter dette har to andre prøvd seg som presidenter, men begge har måttet trekke seg på grunn av protester og manglende støtte.

(©NTB)