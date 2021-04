Tyskere demonstrerer for strengere koronatiltak

NTB utenriks

I Bremen og i Hannover samlet over 200 mennesker seg, mens 50 deltok i Göttingen, flere titall i Berlin og 70 i Düsseldorf, ifølge politiet.

Arrangørene i den såkalte Zero Covid-bevegelsen sa at det var demonstrasjoner i rundt 30 byer i Tyskland og Østerrike, og at flere tusen deltok.

Zero Covid krever en tre uker lang betalt pause fra arbeidet og kalte kontorer og andre arbeidsplasser smittesentre. Næringsliv som bare vil ha økt profitt, bør ikke stå i veien for folks helse, sier de.

I Potsdam krevde demonstranter bedre sikkerhet i skoler og barnehager og utelukkende digitalundervisning i skolene.

Sonja Radde, en av arrangørene, sa til TV-kanalen RBB at de vil ha en begrenset, men konsekvent nedstengning for å bremse smitten slik at man kan oppheve tiltakene raskere. Samtidig ble en bilkolonne med motstandere av koronatiltakene i Hamburg angrepet av 300 motdemonstranter med egg og tomater.

Meningsmålinger viser at et stort flertall av tyskerne støtter myndighetenes tiltak mot koronaviruset, som hittil har krevd 80.000 tyske liv, og mange vil ha strengere tiltak.

Statsminister Angela Merkel mener det hadde vært best med en kraftig nedstengning over en kortere periode, parallelt med en opptrapping av vaksineringen, for å kvele pandemien.

