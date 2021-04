To kristne sykepleiere arrestert for blasfemi i Pakistan

NTB utenriks

De to som arbeider på et lokalt sykehus i et industriområde, ble beskyldt for blasfemi av sine kolleger etter å ha fjernet en lapp med en hellig innskrift fra et skap.

Sykehusledelsen kom til at de var skyldige, og oversendte saken til politiet. Etter hvert som nyheten spredte seg fredag, utløste den protester.

Blasfemi er et følsomt tema i Pakistan. I fjor ble en mann som hørte til Ahmadiyyah-troen, skutt og drept i en rettssal der han sto tiltalt for blasfemi.

Og i 2018 sto konservative islamister bak omfattende protester mot frifinnelsen av Asia Bibi, en kristen kvinne som var dømt til døden i 2010 for angivelig blasfemi.

I forbindelse med saken mot Asia Bibi ble guvernøren i Punjab, Salman Taseer, skutt og drept i 2011 for å ha forsøkt seg på en reform av blasfemilovene. Asia Bibi fikk i 2019 reise til Canada.

(©NTB)