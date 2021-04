Smitten på vei ned i New York

NTB utenriks

4.241 newyorkere ble lagt inn på sykehus med covid-19, noe som er det laveste tallet på fire måneder.

7.283 nye smittede er ikke det laveste, men siden et rekordhøyt antall mennesker ble testet, betydde det en lav andel positive tester. De lave tallene kan tyde på at New York har greid å slå tilbake den fjerde bølgen som nå herjer verden.

Smitten økte i New York og andre delstater, særlig Michigan, etter hvert som nye virusvarianter spredte seg. I Europa har den tredje eller fjerde bølgen ført til mange nye utbrudd og nye nedstengninger, og Brasil er rammet av det verste utbruddet hittil med over 4.000 døde daglig.

Men hittil virker det som tallene holder seg flatt i USA, kanskje fordi en stadig høyere andel amerikanere, særlig de mest sårbare, er vaksinert.

I New York er 11,5 millioner vaksiner satt, 1,4 millioner bare i løpet av den siste uka. Rundt en tredel av newyorkerne har nå fått sin første dose, og 20 prosent er fullvaksinert.

(©NTB)