Portforbudet i Nederland forlenges

NTB utenriks

Det kunngjorde nederlandske myndigheter søndag, ifølge det nederlandske nyhetsbyrået ANP.

Myndighetene hadde tidligere antydet at det kunne bli flere lettelser i restriksjonene 21. april. Blant lettelsene som ble nevnt er oppheving av portforbudet og at barer og restauranter kunne åpne for uteserveringer.

Portforbudet ble innført 23. januar og har blitt forlenget en rekke ganger. Det betyr at nederlenderne må fortsette å holde seg hjemme fra klokka 21 til klokka 4.30 hver dag.

Portforbudet er svært upopulært, og det har vært flere store demonstrasjoner mot det.

Søndag ble det registrert over 8.200 nye smittetilfeller i landet, det høyeste døgntallet på over to uker.

Flere sykehus har advart mot lettelser i restriksjonene og sier toppen i smittebølgen ennå ikke er nådd.

