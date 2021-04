Jordans prins Hamzah viste seg med kongen for første gang etter familiefeiden

NTB utenriks

De to besøkte søndag et mausoleum der medlemmer av kongefamilien ligger begravd. Det er første gang de to stiller i offentligheten sammen etter at det ble meldt at Hamzah var i husarrest forrige helg.

I et opptak som BBC sendte forrige lørdag, anklaget prins Hamzah Jordans ledere for korrupsjon, vanstyre og trakassering. Han avviste at han hadde deltatt i noen konspirasjon, slik han er blitt beskyldt for.

Det ble også klart at han var satt i husarrest. Hamzah mistet kronprinstittelen i 2004. Kong Abdullah er hans eldre halvbror, og han utnevnte i 2009 sin eldste sønn Hussein til kronprins.

(©NTB)