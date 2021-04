Ever Given holdes tilbake av Egypt

NTB utenriks

Egypt krever at de japanske eierne betaler erstatning og vil at den pågående utredningen av episoden ferdigstilles før de vil slippe skipet med sine 20.000 konteinere av gårde.

– Fartøyet blir her til utredningen er ferdig og erstatningen er betalt, sier direktøren for kanaladministrasjonen Osama Rabie til egyptisk TV, ifølge Wall Street Journal.

Rabie sier at kravet er en sum tilsvarende 8,5 milliarder kroner for kostnader og tap som Egypt mener at hendelsen forårsaket. Eierne Shoei Kisen sier de ennå ikke har mottatt noe krav om at de må betale før skipet slippes i vei. Skipet ligger nå for anker i en bredere del av kanalen.

Det måtte omfattende graving og mange slepebåter til for å få løs det 400 meter lange skipet som satte seg fast på tvers av kanalen i slutten av mars. Hendelsen førte til at 422 skip ble stående i kø.

