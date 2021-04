USAs høyesterett lar ikke California begrense private bibelgrupper

NTB utenriks

Ordren er den foreløpig siste av en rekke avgjørelser fra høyesterett som begrenser myndighetenes mulighet til å innføre restriksjoner på religiøse samlinger.

Fem konservative dommere stemte for at smittevernrestriksjoner ikke kan gjelde for religiøse samlinger i private hjem, som for eksempel bibelgrupper og bønnemøter. De tre liberale dommerne og høyesterettsjustitiarius stemte imot.

Delstaten California har allerede varslet at en rekke restriksjoner på sosiale samlinger oppheves fra 15. april. I dag er regelen at innendørs arrangementer kun kan bestå av personer fra maks tre husholdninger. De må bære munnbind og holde avstand til hverandre. Andre typer restriksjoner gjelder for blant annet skoler, dagligvarebutikker og kirker.

(©NTB)