Opptil 60 land risikerer å måtte vente i månedsvis på flere vaksinedoser

NTB utenriks

I opptil 60 land, mange av dem fattige, er det nå frykt for at innbyggere som har fått første vaksinedose, vil måtte se langt etter neste dose.

Det skyldes at nesten alle leveranser via Covax-programmet har stanset opp, og det er ikke utsikter til at det blir levert flere før i slutten av juni.

De to siste ukene er under 2 millioner vaksinedoser blitt klarert for levering via programmet til i alt 92 land, ifølge data fra Unicef. Det er samme antall som Storbritannia har fått levert i samme periode.

Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kaller den skjeve fordelingen for sjokkerende. Fredag pekte han på at mens én av fire personer i rike land har fått den første dosen, så gjelder det kun én av 500 i fattigere land.

Indisk stans

Mangelen på vaksiner skyldes først og fremst Indias beslutning om å stanse eksport av vaksiner som blir produsert på landets egen vaksinefabrikk. Det er den som har produsert mesteparten av AstraZeneca-vaksinene som skulle distribueres via Covax, og som var ment å dekke behovet til en tredel av verdens innbyggere.

Men India mangler selv vaksiner, og opplever som mange andre land en drastisk smitteøkning.

Covax vil bare bruke vaksiner som er godkjent av WHO, og nå er mottakerlandene i ferd med å bli stadig mer utålmodige.

Vurderer kinesisk vaksine

Ettersom AstraZeneca anbefaler at den andre vaksinedosen settes innen tolv uker, frykter mange at personer som er vaksinert én gang, ikke kommer til å bli fullvaksinert.

I interne WHO-dokumenter som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, står det at enkelte land har mistet troen på Covax, noe som har fått WHO til å vurdere om de skal godkjenne russiske og kinesiske koronavaksiner raskere enn planlagt.

Disse er foreløpig verken godkjent for bruk i EU eller USA. I mars uttalte WHO at FN-organisasjonen muligens vil gi grønt lys for kinesiske vaksiner i slutten av april.

(©NTB)