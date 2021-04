Norge fordømmer dødsdommer i Myanmar

NTB utenriks

Juntaen i Myanmar dømte fredag 19 personer til døden.

I en Twitter-melding lørdag tar utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skarp avstand fra dommen.

– Dødsdommen mot 19 mennesker i Myanmar er uakseptabel og en svært urovekkende utvikling. Norge ber innstendig Myanmar om ikke å gjennomføre henrettelsene, stanse volden og la FNs spesialutsending komme på besøk, skriver Søreide.

Den militære TV-stasjonen Myawaddy melder at de 19 er dømt for å ha drept en person med tilknytning til en kaptein i hæren. 17 av personene er dømt in absentia.

Det er den første dommen i sitt slag siden militæret tok makten i landet i et kupp 1. februar.

