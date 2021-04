Norge ber sikkerhetsrådet vurdere sanksjoner og våpenembargo mot Myanmar

NTB utenriks

FNs sikkerhetsråd har behandlet Myanmar-krisen flere ganger, men ikke innført sanksjoner. Under fredagens møte ba Norge rådet vurdere tiltak som økonomiske sanksjoner og en våpenembargo, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en epost til NTB.

– Vi understreket at et samlet sikkerhetsråd må sende en tydelig beskjed til militærjuntaen om at vi krever at de stanser de brutale overgrepene mot sin egen befolkning, sier Søreide.

– Det kan være målrettede sanksjoner mot militæret og deres økonomiske aktiviteter, og en mulig våpenembargo. Militærjuntaen må holdes ansvarlig for sine handlinger, og straffrihet vil ikke bli akseptert, sier utenriksministeren.

