Frykt for at mange er drept i byen Bago i Myanmar

Om lag 60 personer kan ha blitt drept i sammenstøt i byen, som ligger om lag 60 kilometer nordøst for millionbyen Yangon, melder Radio Free Asia.

Nettstedet Myanmar Now har snakket med en protestleder som sier at flere titall lik er brakt til et buddhistisk område, en pagode, der militæret har base.

Ifølge øyenvitner startet skytingen tidlig fredag morgen.

Lørdag fortsatte protestene mot militærkuppet i både Yangon, Mandalay, Bagan, Sagaing, Myeik og mange andre byer.

Ifølge menneskerettsgrupper har over 600 mennesker blitt drept under urolighetene etter kuppet 1. februar.

I tillegg er det meldt at pågrepne demonstranter er blitt torturert, og flere er dømt til strenge straffer.

Fredag kunngjorde militæret at 19 personer var dømt til døden, 17 av dem in absentia. Det antas at disse var demonstranter.

