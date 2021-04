Indonesias president besøker syklonrammet øy

NTB utenriks

Like etter å ha landet på flyplassen i Sikka i provinsen Øst-Nusa Tenggara, gikk president Joko Widodo om bord i et helikopter som tok ham med til øya Lembata.

Her utløste syklonen blant annet et skred med rester etter et vulkanutbrudd sist søndag.

Presidenten lovet at alt vil bli gjort for å finne de savnede, men innrømmet at letearbeidet i et område som er fullt av stein, kan bli vanskelig.

Før han dro av gårde, sa Widodo at han vil sørge for at regionale myndigheter får mulighet til å overvåke værmeldinger slik at de kan varsle innbyggere om mulige farer.

Syklonen utløste både flom og jordskred. Verst rammet er øyene Adonara, Lembata, Alor, Malaka og provinshovedstaden Kupang. Området ligger øst for turistøya Bali og like ved Øst-Timor, som også ble hardt rammet av uværet. Der mistet minst 27 mennesker livet.

(©NTB)