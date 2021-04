Gibraltar åpner opp etter massevaksinering

NTB utenriks

Nesten ingen bruker munnbind ute, venner kan samles til måltider på restaurant, og tilskuere kan samles på tribuner til fotballkamper og boksekamper.

Mens resten av Europa hanskes med en tredje smittebølge, er portforbudet fra midnatt til klokka 5 i Gibraltar opphevet, og butikkene er åpnet igjen etter en streng nedstengning i vinter.

Gibraltars sjefsminister Fabian Picardo kunngjorde torsdag at begrensningene på at ikke mer enn 16 mennesker kan samles, oppheves 16. april, og at det fra mandag ikke lenger er noen grense for hvor mange som kan møtes på bar eller restaurant.

Det lille britiske territoriet med 34.000 innbyggere har registrert 4.300 smittede og 94 dødsfall fra korona, de fleste i januar og februar. Men takket være vaksinene fra Pfizer/Biontech og AstraZeneca er ingen smittet på over to uker.

Siden Operasjon frihet startet i januar, er 85 prosent av befolkningen fullvaksinert. Dessuten har halvparten av de 15.000 pendlerne som hver dag kommer fra Spania, fått første dose.

– Det er en enorm lettelse, sier helseminister Samantha Sacramento og sier at det var som et samlebånd, sju dager i uka – først helsepersonell og eldre, og så alle voksne som ville.

(©NTB)