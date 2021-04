EU-tilsyn gransker blodpropper blant Janssen-vaksinerte

NTB utenriks

Tilfellene som skal undersøkes, er av samme type som dem som knyttes til AstraZeneca-vaksinen: Blodpropper i kombinasjon med et lavt antall blodplater.

EMA opplyste fredag at de har opprettet en såkalt signalsak der vaksinen skal granskes. Saken ble i Norge først omtalt av NRK.

Totalt skal det være snakk om fire tilfeller av blodpropp i USA. Over 4,8 millioner mennesker i USA har fått vaksinen, som også er kjent under navnet Johnson & Johnson.

Vaksinen skiller seg ut ved at kun én dose trengs for å bli fullvaksinert.

Godkjent i EU og Norge

Ett av de amerikanske tilfellene oppsto i siste fase av testingen av vaksinen, mens de andre tre er nyere. En av pasientene døde, ifølge EMA.

Så langt er det kun i USA at Janssen-vaksinen er tatt i bruk. Men den er også godkjent i EU og Norge, og den skal etter planen tas i bruk i Europa i løpet av noen uker.

Norske myndigheter regner med å få et stort antall doser av vaksinen i juni, og den kan derfor få stor betydning for vaksineringen av yngre mennesker.

– Det er rapportert fire alvorlige tilfeller av blodpropp etter bruk av vaksinen. Folkehelseinstituttet mener det er bra at dette tas på alvor og at EMA går i dybden for å undersøke hva dette dreier seg om, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i en uttalelse til NTB.

– Tar det med i vurderingen

Bukholm understreker at det så langt ikke er fastslått noen årsakssammenheng mellom Janssen-vaksinen og blodproppene.

– Vi tar dette med videre i vurderingene våre rundt bruk av vaksinen i Norge, sier han om EMAs gransking.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk understreker overfor NRK at det eventuelt dreier seg om meget sjeldne bivirkninger.

Allerede i midten av mars opplyste Läkemedelsverket i Sverige at de fulgte med på om Janssen-vaksinen kunne øke risikoen for blodpropper. Bakgrunnen var funn i en studie av vaksinen.

– Det var ikke nok til at man kunne konkludere at det har en sammenheng med vaksinen. Men det er et spørsmål som overvåkes, sa Ulla Wändel Liminga, ansvarlig for legemiddelsikkerhet ved Läkemedelsverket.

(©NTB)