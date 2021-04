Britene hedrer prins Philip og sørger med dronningen

NTB utenriks

De to har vært gift i over 73 år. Men fredag morgen døde den 99 år gamle prinsen. Ifølge det britiske kongehuset sovnet han stille inn på Windsor Castle.

Meldingen førte til at briter strømmet til Windsor for å hedre prinsen og vise støtte til dronningen.

Folk valfartet også til Buckingham Palace i sentrum av London, noen alene, andre i grupper, for med egne øyne å se den formelle kunngjøringen som var festet på slottsporten.

Påskeliljer ble tredd gjennom rekkverket, mens andre la blomsterbuketter og britiske flagg på fortauet.

Mange var tause, og flere av de frammøtte var synlig rørt.

– Han var en historisk skikkelse, sier Sarah Allison (31) som har reist til slottet med sin fire år gamle datter.

– Det er virkelig en trist dag. Han levde et fantastisk og variert liv, og det er et slikt tap for familien hans og kona, for de var uatskillelige, sier hun.

– Ikke noe stort sjokk

Chris Green (57) sier han har møtt fram for å vise støtte til dronningen.

– Med hans alder og de siste helseproblemene kommer det ikke som noe stort sjokk, men det er ett av de øyeblikkene som vi vil se tilbake på og si at det var en viktig hendelse, sier han.

En frammøtt kvinne kaller prinsen for «patriarken i en av verdens sterkeste familier».

Uniformert politi er også til stede for å minne folk på at de må holde avstand for å minske smittefaren.

Det var fredag formiddag at det britiske kongehuset la ut meldingen på sin egen hjemmeside om at prins Philip var død.

– Det er med dyp sorg at Hennes Majestet Dronningen kunngjør dødsfallet til sin kjære ektemann, Hans Kongelige Høyhet prins Philip, heter det.

– Kongefamilien slutter seg til folk rundt i verden som sørger over tapet, sto det videre.

Johnson kondolerer

Statsminister Boris Johnson kondolerte kort tid etter på vegne av det britiske folket og hyllet prinsen for hans «ekstraordinære liv og virke».

Johnson sier prins Philip «vant flere generasjoners hengivenhet», hjemme, i Samveldet og over hele verden etter å ha tjenestegjort i den britiske marinene og senere som prinsgemal.

– Vi takker, som nasjon og som kongedømme, for prins Philip hertugen av Edinburghs ekstraordinære liv og virke, sa Johnson utenfor statsministerboligen i London.

Slottet flagger på halv stang

Det norske kongehuset uttrykker stor sorg over bortgangen.

– Kongehuset har med stor sorg mottatt budskapet om at Hans Kongelige Høyhet Hertugen av Edinburgh er gått bort, skriver kongehuset i en uttalelse.

– Våre tanker går til Dronning Elizabeth og den nærmeste familie ved prins Philips bortgang. Våre kondolanser går også til det britiske folk, sier kong Harald.

I forbindelse med dødsfallet ble det fredag flagget på halv stang fra Slottsbalkongen. Det samme vil kongehuset gjøre på begravelsesdagen.

Hjerteproblemer

Også kongehusene i Sverige og Danmark sier de har mottatt nyheten om prins Philips død med sorg.

Prins Philip ble innlagt på sykehus i midten av februar etter at han fikk påvist en infeksjon. Her ble han blant annet operert i forbindelse med hjerteproblemer, før han ble utskrevet i midten av mars.

Han ble født 10. juni 1921 som prins Philip av Danmark og Hellas. Han var i slekt med den danske kongeslekten Glücksburg og dermed også med den norske kongefamilien.