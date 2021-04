Italias ambassadør kalt inn på teppet i Tyrkia

NTB utenriks

Protesten ble torsdag formidlet til Italias ambassadør i Tyrkia, som ble kalt inn på teppet i utenriksdepartementet i Ankara.

Tidligere på dagen hadde statsminister Draghi skarpt kritisert Tyrkias behandling av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Hun fikk ingen stol da hun og EU-president Charles Michel møtte Erdogan tidligere denne uken.

– Jeg er svært lei meg for ydmykelsen som kommisjonspresidenten ble utsatt for av disse – la oss kalle dem for det de er – diktatorene, sa Draghi.

Tyria reagerte raskt, og utenriksminister Mevlut Cavusoglu kaller Draghis uttalelse stygg og urimelig.

Situasjonen under møtet mellom EU-toppene og Erdogan omtales som «sofagate» siden von der Leyen ble sittende på en sofa. Tyrkia avviser alt ansvar for hendelsen og hevder sitteplassene i møterommet var i tråd med et forslag fra EU.

