Franske SNCF har bestilt tolv hydrogentog

NTB utenriks

Selskapet satser på å begynne testingen av togene i fire regioner i 2023. De skal bygges av det franske industrikonsernet Alstom og vil være drevet av enten hydrogen eller elektrisitet når det er tilgjengelige strømkabler over jernbaneskinnene.

Toppsjefen for Alstom France, Jean-Baptiste Eymeoud, opplyser at togene skal kunne tilbakelegge 60 mil på én hydrogenladning, og at de etter planen skal settes i drift i 2025.

Kontrakten er verdt 190 millioner euro for de første tolv togene, som vil være 72 meter lange.

Alstom testet de første prototypene av hydrogendrevne tog i Tyskland for tre år siden, og innleder nå en kommersiell fase for å kunne levere 41 ordre.

SNCF drifter i dag 1.100 regionale dieseldrevne ekspresstog i hele Frankrike. Planen er at disse skal være faset ut innen 2035.

Hydrogen regnes som en av de viktigste formene for energi for å nå klimamålene. Men det er dyrt å produsere, og elektrisiteten som trengs, fører til store CO2-utslipp og annen forurensing.

Blant andre selskaper som satser på hydrogentog, er tyske Siemens som har innledet et samarbeid med Deutsche Bahn, og de japanske selskapene Toyota og Hitachi, som samarbeider med jernbaneselskapet JR East.

