Biden vil ha strengere regulering av skytevåpen

NTB utenriks

I en tale torsdag beskrev han voldshandlinger utført med skytevåpen som en epidemi og en helsekrise.

– Vi er fast bestemt på å gjøre endringer, understreket han.

Et av de foreslåtte tiltakene er å stramme inn reguleringene av hjemmebygde skytevåpen som i USA kalles «spøkelsesvåpen». Slike våpen mangler ofte serienummer og er derfor vanskelige å spore.

I tillegg ønsker Biden-regjeringen strengere regler for ekstrautstyr for å holde pistoler mer stabilt.

Presidenten tok også til orde for et forbud mot visse typer halvautomatiske våpen omtalt som assault weapons. Dette er rifler som ofte er bygget for å ligne på militære automatvåpen.

