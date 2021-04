Samler bevis for militærjuntaens overgrep i Myanmar

NTB utenriks

Kuppet 1. februar utløste store protester, og hundrevis av mennesker er drept av landets sikkerhetsstyrker under demonstrasjoner.

Ifølge The Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) foreligger det bevis for omfattende brudd på menneskerettighetene, blant annet utenomrettslige henrettelser og tortur.

CRPH består av medlemmer av Aung San Suu Kyis parti NLD og sier at de nå vil legge fram bevisene for FN-etterforskere.

Gruppen mener blant annet å kunne bevise at militærjuntaen har stått bak over 540 utenomrettslige henrettelser, ti dødsfall blant fanger, tortur, ulovlig fengsling og uproporsjonal maktbruk mot demonstranter.

Ifølge menneskerettsorganisasjonen The Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) i Myanmar er 581 sivile drept og 2.700 pågrepet siden kuppet. Nærmere 50 av de drepte var mindreårige.

FNs sikkerhetsråd har fordømt militærjuntaens maktbruk, men har ikke innført sanksjoner mot kuppmakerne.

Russland og Kina mener at sanksjoner ikke er veien å gå og argumenterer med at det kan bidra til å forverre forholdene ytterligere i Myanmar.

