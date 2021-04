IMF mener skatteøkninger kan bidra til gjenreisning

NTB utenriks

Forslaget fremmes i en ny rapport som Det internasjonale pengefondet (IMF) la fram onsdag.

I rapporten påpekes det at det er mulig å øke skattene midlertidig. IMF viser til at en del selskaper har gjort det svært godt mens pandemien har pågått.

Land som velger å øke skattetrykket for selskaper og velstående befolkningsgrupper, kan bruke de ekstra midlene på tiltak med positive effekter både for økonomien og samfunnet mer generelt. IMF peker på vaksinering mot covid-19 som et eksempel.

IMF gjentok onsdag at organisasjonen er tilhenger av en global minstesats for selskapsskatt. Også USA har den siste tiden erklært støtte til en slik minstesats.

(©NTB)