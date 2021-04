AstraZeneca undersøker bivirkninger

NTB utenriks

De samarbeider også med myndighetene for å oppdatere produktinformasjonen om mulige bivirkninger fra vaksinen deres, skriver selskapet i en pressemelding onsdag kveld.

Selskapet legger til at deres vaksine tilbyr mottakeren et høyt nivå av beskyttelse mot koronaviruset, og at over 34 millioner mennesker i Storbritannia og EU har fått vaksinen.

Onsdag ettermiddag uttalte EUs legemiddeltilsyn (EMA) at de vil legge til blodpropp som en mulig, men svært sjelden bivirkning av AstraZenecas koronavaksine.

