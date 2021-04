WHO varsler oppdatert AstraZeneca-vurdering

NTB utenriks

– Det er ingen beviser for at fordel-risiko-vurderingen for vaksinen må endres, sa Rogerio Pinto de Sa Gaspar, WHOs direktør for regulering og forhåndsgodkjenning, på en pressekonferanse tirsdag.

WHO studerer grundig de siste funnene sammen med europeiske og andre tilsynsmyndigheter, tilføyde han ifølge nyhetsbyrået Reuters.

WHO forventer å komme med en oppdatert vurdering av AstraZenecas koronavaksine onsdag eller torsdag, men tror ikke at det vil være noen grunn til å endre rådet.

EUs legemiddeltilsyn EMA har også varslet en konklusjon fra sin sikkerhetskomité onsdag eller torsdag.

