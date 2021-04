Fotballstadion i Paris åpnet for massevaksinasjon

NTB utenriks

Mer enn 10.000 doser koronavaksine skal settes hver uke på stadionet, som ble åpnet tirsdag og skal holde åpent seks dager i uka.

Halvparten av timeavtalene er satt av til lokale beboere. Distriktet Seine-Saint-Denis er hardt rammet, med over 800 nye smittetilfeller per 100.000 mennesker i løpet av en sjudagersperiode. Resten av timeavtalene er tilgjengelig for alle andre som skal motta vaksinen.

Frankrike vaksinerer beboere på sykehjem, personer over 70, helsearbeidere, personer over 50 med underliggende sykdommer og andre som har høy risiko for å bli alvorlig syke av viruset.

Stadion ble bygget i forbindelse med fotball-VM i 1998.

