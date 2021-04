FN: Over 27 millioner på randen av sult i Kongo

NTB utenriks

Ikke i noe annet land i verden har så mange mennesker akutt behov for mathjelp, ifølge FNs matvareprogram WFP og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

De beskriver omfanget av krisen som forbløffende. Hele 27,3 millioner mennesker i Kongo er nå kritisk sultne, selv om landet har enorme naturressurser.

– Konflikt er fortsatt hovedårsaken til sult. Verst rammet er store områder i de konfliktrammede østlige provinsene Ituri, Nord- og Sør-Kivu og Tanganyika, samt den sentrale regionen Kasais, nylig åsted for konflikt, heter det i uttalelsen tirsdag.

Sulten i seng

Koronapandemien og den økonomiske nedgangen har også bidratt til krisen, påpeker FN-organisasjonene.

Noen familier har overlevd bare ved å spise taro, en vill rotknoll, eller kokte kassavablader.

– Dette landet bør være i stand til å brødfø sin befolkning og eksportere et overskudd, sier Peter Musoko, WFPs representant i landet.

– Vi kan ikke ha det sånn at barn går sultne i seng og familier går en hel dag uten måltider, sier Musoko.

WFP sier de trenger drøyt 5,6 milliarder kroner i år for å unngå at millioner av mennesker med desperat behov for hjelp, rammes av sult.

Flyktninger hardt rammet

Blant de hardest rammede i Kongo, er ifølge FN 5,2 millioner mennesker som er på flukt i eget land, samt flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk.

– I tillegg kommer den fattigste befolkningen i urbane strøk, samt de som bor i områder med lav kjøpekraft og liten tilgang til mat gjennom markeder, sier WFP og FAO i uttalelser.

Over 120 opprørs- og militsgrupper er aktive i det mineralrike Øst-Kongo. Mange av dem stammer fra de to regionale krigene som raste i området på 1990-tallet.

(©NTB)