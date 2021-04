Flyselskaper ber Johnson om å få fly igjen

NTB utenriks

Lederne for British Airways, EasyJet, Jet2.com, Loganair, Ryanair, Tui og Virgin Atlantic kom med forespørselen samtidig som det ble klart at forbudet mot utenlandsreiser kommer til å vare til minst 17. mai.

Når det lempes på, blir det erstattet av et risikobasert trafikklyssystem, og verdens land blir farget enten røde, gule eller grønne.

Flyselskapenes ledere skrev i et brev til Johnson at de innser at reiser uten restriksjoner trolig ikke er mulig innen 17. mai.

– Det kan imidlertid ikke skje noen økonomisk gjenreising uten luftfarten, og vi er sikre på at vi nå har verktøyene for å muliggjøre en trygg og meningsfylt omstart i mai, heter det i brevet som også er publisert i The Sun.

