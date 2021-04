England med forsiktig gjenåpning

NTB utenriks

På en pressekonferanse mandag sa Johnson at kriteriene for annen fase av gjenåpningen er innfridd, og at engelskmennene fra 12. april igjen kan gå til frisør og treningssentre og besøke butikker og restauranter for utendørsservering.

– Jeg kommer selv til å ta en tur til en pub og heve en øl til munnen, forsiktig og ugjenkallelig, sa han, samtidig som har oppfordret folk til å utvide forsiktighet.

Han kom imidlertid med lite informasjon om utsiktene til å gjenoppta ikke-nødvendig reising til utlandet, trass i at det er et enormt oppdemmet ønske blant britene om feriereiser til sommeren.

Han sa han håper det kan la seg gjøre å reise igjen fra 17. mai, men ville ikke love noen ting og viste til at mye avgjøres av situasjonen i land man eventuelt ønsker å reise til.

Trafikklys

Britiske myndigheter skal kunngjøre flere detaljer om reiser neste uke etter at det nylig ble opplyst om et såkalt trafikklyssystem for testing og karantene med røde, gule og grønne land.

I dag må alle som kommer til Storbritannia, i karantene i ti dager. Briter som kommer fra røde land, må i hotellkarantene. Samtidig blir briter bedt om å unngå alle utenlandsreiser.

Johnson avviste at briter vil bli avkrevd vaksinebevis for å gå i butikker eller restauranter, men ville ikke avvise at vaksinepass kan bli et element i reiser i utlandet i framtiden.

Høyeste tall i Europa

I Storbritannia har 31 millioner mennesker fått første dose av koronavaksinen, og 5 millioner har fått dose nummer to, langt flere enn i noe annet land i Europa.

Dermed er stemningen blitt betydelig lysere i et land der 126.000 mennesker hittil har dødd av korona, også det det høyeste tallet i Europa.

Fra torsdag vil folk i England få tilgang til to gratis hurtigtester i uka, noe som bør bidra til å bremse at smittede uten symptomer sprer viruset.

