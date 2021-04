NTB utenriks

– Like etter klokken 21 ble politiet pepret med objekter og måtte bruke gummikuler til selvforsvar, heter det i en uttalelse fra politiet i den nordøstlige byen.

Senere på kvelden begynte folk å kaste brannbomber mot politiet, noe som resulterte i at politiet brukte tåregass mot dem.

Ifølge avisen Tagblatt deltok rundt 1.000 mennesker i demonstrasjonen i St. Gallen.

Økende smittetall gjorde at sveitsiske myndigheter for to uker siden skrinla planene om å lette på nedstengingstiltakene.

