Sikkerhetsrådet fordømmer drap og vold i Myanmar

– Medlemmene i Sikkerhetsrådet er dypt bekymret over den raskt forverrede situasjonen og fordømmer sterkt bruken av vold mot fredelige demonstranter og drapene på hundrevis av sivile, inkludert kvinner og barn, heter det i uttalelsen som kom like etter midnatt natt til fredag norsk tid.

Uttalelsen er utarbeidet på initiativ fra Storbritannia.

Et døgn tidligere holdt FNs sikkerhetsråd lukket møte for å diskutere Myanmar-situasjonen. Der advarte FNs spesialutsending til Myanmar, Christine Schraner Burgener, om fare for full borgerkrig og nært forestående blodbad.

Militæret i Myanmar tok makten i et kupp 1. februar. Det har vært daglige demonstrasjoner siden, og over 500 sivile er blitt drept, ifølge tall fra organisasjonen Assistance Association for Political Prisoners.

