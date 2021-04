Over 25 millioner smittede i Latin-Amerika

NTB utenriks

Antall døde av viruset er kommet opp i 788.000, ifølge en oversikt laget av nyhetsbyrået AFP. Bare Europa har flere døde, med 936.000.

Smitten har økt kraftig i Sør-Amerika den siste tiden, trolig på grunn av en ny variant kalt P1, som først ble oppdaget i Brasil, og som siden har spredt seg til andre land.

Brasil er aller verst rammet, med 66.500 døde bare i mars, og et totaltall hittil på 325.000.

Deretter følger Mexico i Nord-Amerika med 294.000 døde hittil, ifølge nylig offentliggjorte tall fra regjeringen.

Etter hvert som smitten øker, har regjeringene i land etter land innført nye tiltak og restriksjoner for å bremse viruset.

Chile stengte torsdag alle sine grenser, Bolivia stengte sin grense til Brasil i en uke, og Peru har igjen innført en full nedstengning i påsken.

Peru har også stanset alle flygninger fra Brasil, Storbritannia og Sør-Afrika i håp om å holde nye mutasjoner ute.

Vaksineringen mot viruset varierer fra land til land. Chile ligger langt framme med over en firedel av befolkningen fullvaksinert, mens i Brasil har bare rundt 8 prosent fått første dose av vaksinen.

Direktøren for Den panamerikanske helseorganisasjonen, Carissa Etienne, sier at det ikke er nok vaksiner til å stanse utbrudd i området, og at bruk av munnbind, håndvask og sosial distansering fortsatt må respekteres.

