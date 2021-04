Frankrike forbyr alkohol utendørs som ledd i smittevernet

NTB utenriks

Statsminister Jean Castex sa under torsdagens debatt i nasjonalforsamlingen at regjeringen også vil sørge for at alle grupper med over seks personer som samler seg utendørs, blir spredt raskt.

Han rettet pekefingeren mot alle som ikke respekterer reglene etter at det er publisert bilder av folk som drikker øl i det fine været ved elvebredden i byer som Paris og Lyon.

Ifølge Castex kommer påtalemyndigheten til å iverksette «systematiske» etterforskninger av personer som organiserer undergrunnsfester, med utgangspunkt i at de setter andre menneskers liv i fare.

Innstramminger ble lagt fram av president Emmanuel Macrons onsdag kveld, og torsdag skal nasjonalforsamlingen ta stilling til dem.

Blant tiltakene er også stenging av skoler i minst tre uker og ordre om hjemmekontor. Innenlandsreiser forbys, men først etter påske.

Frankrike har for tiden høyt smittetrykk. Helseminister Olivier Véran har sagt at antall smittetilfeller vil nå en topp i løpet av de neste sju til ti dagene, mens antall intensivpasienter vil nå toppen i slutten av april.

Innstrammingene er blitt møtt med en blanding av resignasjon og sinne, selv om Macron har antydet at hverdagen vil bli mer normal i midten av mai.

