Macron varsler skjerpede koronatiltak

NTB utenriks

Tiltakene trer i kraft fra kommende helg, og de innebærer blant annet portforbud etter kl. 19, nedstenging av skoler og barnehager i tre uker og restriksjoner på reise innenlands. Hjemmeundervisning starter neste uke, sa Macron i en TV-tale onsdag kveld.

Frankrike har nå nærmere 40.000 nye smittetilfeller daglig, en dobling fra februar, og over 5.000 koronapasienter ligger nå på intensivavdeling. 44 prosent av dem er under 65 år.

Viruset har til nå kostet over 95.000 mennesker livet i Frankrike, og Macron har fått kritikk for å ha gjenåpnet landet for tidlig.

