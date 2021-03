Covid-19 tredje vanligste dødsårsak i USA

NTB utenriks

Hjerte- og karsykdommer kostet 690.000 liv i USA i 2020, mens kreft krevde 598.000 liv, viser statistikk fra Centers for Disease Control and Prevention.

Koronapandemien har hittil kostet over 564.000 liv i USA, noe som tilsvarer 170 per 100.000 innbyggere. I Norge har viruset til sammenligning krevd 12 liv per 100.000 innbyggere.

Blant amerikanere over 80 år har viruset krevd 1.798 liv per 100.000 innbyggere, mens det blant barn under 14 år har krevd 0,2 liv per 100.000.

Blant amerikanere av latinamerikansk opphav har pandemien krevd 164 liv per 100.000, mens det tilsvarende tallet blant svarte er 151, blant hvite er 151 og blant dem av asiatisk opphav er 67.

