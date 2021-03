WHO-sjef ber om grundigere undersøkelse av lab-teori

NTB utenriks

I WHO-rapporten som ser på opprinnelsen til koronaviruset fremgår det at det er svært lite sannsynlig at viruset var menneskeskapt og kom fra noe laboratorium. Hovedhypotesen er at viruset stammer fra flaggermus og har smittet til mennesker via et annet dyr.

Tedros understreket tirsdag at rapporten krever ytterligere undersøkelser om lab-teorien.

WHO-sjefen påpeker også at den internasjonale ekspertgruppen bak rapporten hadde «uttrykt vanskeligheter med å få tilgang til rådata» mens de var i Kina. Han sier han forventer at fremtidige studier vil inkludere mer omfattende data.

(©NTB)