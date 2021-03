Volvo gir alle ansatte rett til seks måneders foreldrepermisjon

NTB utenriks

Den nye velferdsgoden i Volvo-systemet er basert på det som er politikk for alle i Sverige, men vil være et kraftig løft for mange ansatte rundt om i verden.

Betalt foreldrepermisjon, særlig for menn, er uvanlig i store deler av verden.

Fra 1. april vil alle ansatte som har jobbet for Volvo i mer enn ett år kunne ta et halvt års permisjon der de får 80 prosent av lønna. Permisjonen kan tas ut når den ansatte måtte ønske det, i løpet av barnets tre første leveår.

– Det viktige er at vi tilbyr det samme til begge foreldre, og vi oppfordrer menn til å ta denne muligheten til å få foreldrepermisjon, sier Volvos HR-sjef Hanna Fager.

