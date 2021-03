Tyskland begrenser bruken av AstraZeneca-vaksine

NTB utenriks

Det tyske Hans Ehrlich-instituttet har registrert 31 tilfeller av blodpropp hos personer som har fått AstraZeneca-vaksinen. 29 av disse var kvinner i alderen 23 til 60 år, og ni av pasientene døde.

I 19 av tilfellene er det også påvist lave blodplateverdier, en uvanlig tilstand som kalles trombocytopeni, skriver Der Spiegel.

Gjenopptok bruken

Tyskland gjenopptok i likhet med mange andre europeiske land bruken av vaksinen etter at EUs legemiddeltilsyn (EMA) 18. mars konkluderte med at den var trygg og ikke kunne knyttes til forhøyet risiko for blodpropp.

Flere land, blant dem Norge og Danmark, har likevel ikke gjenopptatt bruken av vaksinen med henvisning til at det trengs ytterligere granskning av de sjeldne, men alvorlige tilfellene av blodpropp blant vaksinerte.

Stanser

Etter tirsdagens melding om nye tilfeller av blodpropp hos vaksinerte besluttet helsemyndighetene i München og Berlin at vaksinen inntil videre ikke skal gis til noen under 60 år.

Forrige uke besluttet også regionen Euskirchen i Nordrhein-Westfalen å ikke gi vaksinen til kvinner under 55 år.

Tysklands helseminister Jens Spahn innkalte tirsdag helseministrene i delstatene til digitalt krisemøte for å diskutere utviklingen og besluttet der at vaksinen inntil videre bare skal gis til personer under 60 år etter nøye samråd med lege.

Flest kvinner

2,9 millioner tyskere har til nå fått minst én dose av AstraZeneca-vaksinen, blant dem 1,78 millioner kvinner under 70 år. Det forklares med at vaksinen i stor grad er gitt til personer i omsorgsyrker.

29 tilfeller av blodpropp blant kvinner tilsvarer én per 61.400 vaksinerte. Blant menn er det til sammenligning registrert ett tilfelle av blodpropp per 432.000 vaksinerte.

