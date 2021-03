EU-land strammer inn: Karanteneplikt i Italia og grensekontroll i Tyskland

NTB utenriks

EUs åpne grenser er blitt utfordret gjennom koronapandemien. Flere land har hatt grensekontroll ikke bare for resten av verden, men også innad i unionen.

Ifølge en kilde i det italienske helsedepartementet innfører Italia snart en obligatorisk karantene på fem dager for tilreisende fra andre EU-land.

Det er ikke klart når dette trer i kraft, men ifølge kilden blir det også krav om både en negativ koronaprøve før avreise, og en ny etter fem dager i karantene.

Samtidig varsler Tyskland at landet vil forsterke grensekontrollen.

– Uansett om du ankommer fra Polen, Frankrike eller Danmark, må alle belage seg på å bli sjekket, sier innenriksminister Horst Seehofer.

Det kommer til å bli tatt stikkprøver av dem som vil krysse grensen, for å forsikre seg om at de har en negativ koronaprøve å vise til. Langs grensa til Tsjekkia, et land som er hardt rammet av koronapandemien, vil det være enda strengere grensekontroll.

(©NTB)