EMA kommer med ny uttalelse om AstraZeneca onsdag

Sikkerhetskomiteen (PRAC) har tidligere gitt vaksinen grønt lys til tross for at granskingene av alvorlige, men sjeldne sykdomsforløp fortsetter. Der Spiegel melder tirsdag at et tysk institutt har avdekket 31 tilfeller av blodpropp, og ni dødsfall, hos personer som nylig hadde fått vaksinen.

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket opplyser til NTB at de er blitt varslet om at EMA vil komme med en ny uttalelse om vaksinen etter møtet onsdag.

Norge er blant landene som ikke har tatt vaksinen i bruk igjen til tross for at EU ga den grønt lys.

