28 koronadødsfall i Sverige over helgen – to nye dødsfall i Danmark

Så langt har pandemien krevd 13.430 menneskeliv i Sverige. Det er registrert 796.445 smittetilfeller siden koronaviruset nådde landet, 16.427 av dem siden fredag, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

Antall døde i Danmark er nå oppe i 2.417. Det er påvist 229.902 smittetilfeller, 1.210 av dem det siste døgnet, opplyser Statens Serum Institut.

– Reproduksjonstallet er i dag beregnet til 1,1, så epidemien er fortsatt i svak vekst, skriver Danmarks helseminister Magnus Heunicke på Twitter. Et R-tall på over 1 indikerer økende smitte, mens det må under 1 for at smitten skal avta.

226 covid-19-pasienter er nå innlagt på danske sykehus. 41 av dem ligger på intensivavdeling, 24 med respirator.

Tirsdag opplyser selskapet Falck at de hare tekniske problemer med sitt system for hurtigtester. Personer som ikke tidligere har utført en hurtigtest hos dem, ikke får resultatet umiddelbart, men må vente til problemet er løst.

