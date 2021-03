Politiken: Regjeringen i Danmark oppretter arbeidsgruppe for barn i Syria

NTB utenriks

Regjeringen holder møte om dette mandag.

Avisen refererer til et lekket regjeringsnotat, som ble sendt til støttepartiene fredag. Der går det fram at regjeringen vil opprette en arbeidsgruppe, med folk fra ulike departementer, for barn med dansk tilknytning i syriske fangeleirer. Mandag har regjeringen møte med støttepartiene De Radikale, Enhedslisten og SF, alle partier som krever at barna blir brakt til Danmark..

Arbeidsgruppen skal komme med løsninger for å få barna til Danmark før 1. juni. I tillegg må de komme med forslag for hvordan de kan få ut barna ut av fangeleirene uten foreldrene. Det er i alt snakk om 19 barn.

Regjeringen har vært tydelig på at de ikke ønsker foreldrene tilbake, som reiste ned til Syria for å støtte terrorgruppen IS.

