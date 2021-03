Nyhetsbyrå: Mange ubesvarte spørsmål i WHO-rapport om koronaviruset

NTB utenriks

Det amerikanske nyhetsbyrået AP melder mandag at det har mottatt en kopi av det som ser ut til å være en bortimot ferdigstilt versjon av rapporten.

Der slås det fast at det er svært usannsynlig at viruset lekket fra et laboratorium. For øvrig anbefaler ekspertene flere undersøkelser på alle områder, bortsett fra laboratorieteorien.

Det skal være en diplomat med base i Genève som har lekket rapporten.

Publiseringen har latt vente på seg, og i forrige uke varslet en tjenestemann i WHO at den kom til å bli offentliggjort i løpet av få dager.

Ulike teorier

Det er ikke klart om versjonen som AP har mottatt, kommer til å bli endret før publisering. Det er blitt spekulert på om det er Kina som forsinker publiseringen for å sikre at den ikke inneholder noe som kan oppfattes som at Kina har skylden for pandemien.

Ekspertene har listet opp fire mulige scenarioer. De konkluderer blant annet med at smitteoverføringen kan ha skjedd fra ett dyr til et annet og så til mennesker. Denne teorien beskrives som sannsynlig til svært sannsynlig.

En direkte spredning fra flaggermus til mennesker beskrives som sannsynlig, mens spredning via en «kald kjede» – det vil si fra matprodukter – er mulig, men ikke sannsynlig.

Den nærmeste slektningen til viruset som forårsaker covid-19, er blitt funnet i flaggermus.

Men ifølge rapporten ser den evolusjonære avstanden mellom koronavirus blant flaggermus og SARS-CoV-2 ut til å være på flere tiår. Det peker i retning av en «missing link».

Mink eller katter?

I rapporten står det også at det er funnet virus med store likhetstrekk i skjelldyr. Men det blir anført at også mink og katter er mottakelige for det nye koronaviruset, noe som betyr at de kan være bærere.

Rapporten er i stor grad basert på besøket som WHOs ekspertteam avla i Wuhan, byen der viruset først ble oppdaget. Besøket varte fra midten av mai til midten av februar.

Lederen for WHOs team, Peter Ben Embarek, sa fredag at rapporten er blitt ferdigstilt og at den nå blir faktasjekket og oversatt.

– Jeg forventer at i løpet av de neste dagene så vil hele prosessen være fullført, og vi vil kunne offentliggjøre den, sa han.

(©NTB)