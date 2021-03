Merkel holder igjen på koronalettelser

NTB utenriks

Merkel oppfordret søndag landets 16 delstater til å raskt skjerpe restriksjonene ytterligere dersom antall smittede overstiger 100 per 100.000 innbyggere over sju dager.

Forrige uke ble Merkel og lederne av landets delstater enige om å forlenge nedstengingen av Tyskland til 18. april. Hvis smitten når det kritiske punktet, altså over 100 smittede per 100.000 innbyggere, må delstatene «trekke i nødbremsen» og stramme inn. Ikke alle delstatene har gjort dette, ifølge Merkel.

Noen av lederne har også bedt Merkel om å lette på de nasjonale restriksjonene, men de har fått et klart nei ettersom landet gjennomgår en tredje smittebølge med den britiske mutasjonen.

– Loven forplikter oss til å få ned smittetallene, sa Merkel under et TV-intervju søndag. Hun la til at de ennå ikke har greid dette. Hun mener derfor det kan være nødvendig med enda strengere tiltak, og foreslo blant annet portforbud for å bekjempe viruset.

Noen av statene som har lite smitte, planlegger å lette på restriksjonene etter påske, blant annet Saarland.

Tyskland passerte 100 smittede per 100.000 innbygger for åttende dag på rad mandag.

I Norge var smittetrykket i uke 11 beregnet til 117 per 100.000 innbyggere, ifølge FHIs ukesrapport.

