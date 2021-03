Kina øker presset mot vestlige selskaper

NTB utenriks

Mange kinesere har valgt å boikotte en rekke vestlige selskaper som har uttrykt bekymring for at Kina bruker den muslimske uigur-minoriteten til tvangsarbeid.

Kinesiske myndigheter ba mandag selskapene om å undersøke saken bedre. De har avvist anklagene om tvangsarbeid på det sterkeste og bedt blant annet USA se på sin egen historie.

– Når sanksjonenes pisk svinges over Xinjiang, vil den også treffe ditt eget hode, sa en talsmann for Xinjiangs regionale regjering, Xu Guixiang, på en pressekonferanse i Beijing mandag.

Statlige kinesiske medier oppfordret til boikotten etter at vestlige land for første gang på over 30 år innførte sanksjoner mot Kina.

Bakgrunnen er anklagene om at Kina har internert over 1 million uigurer og medlemmer av andre muslimske minoriteter i leirer i Xinjiang vest i landet.

Kinesiske myndigheter avviser anklagene om tvangsinternering og tvangsarbeid. De sier leirene er opprettet for å gi uigurene utdanning og bedre økonomiske vilkår, samtidig som de skal bidra til å bekjempe ytterliggående islamisme.

(©NTB)