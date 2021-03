AP: Mange ubesvarte spørsmål i WHO-rapport om koronaviruset

NTB utenriks

Det amerikanske nyhetsbyrået melder mandag at det har mottatt en kopi av det som ser ut til å være en bortimot ferdigstilt versjon av rapporten.

Der slås det fast at det er svært usannsynlig at viruset lekket fra et laboratorium, ifølge AP. For øvrig anbefaler ekspertene flere undersøkelser på alle områder, bortsett fra laboratorieteorien.

Det skal være en diplomat med base i Genève som har lekket rapporten.

Publiseringen har latt vente på seg, og i forrige uke varslet en tjenestemann i WHO at den kom til å bli offentliggjort i løpet av få dager.

