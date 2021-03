Tusenvis av tyskere fløy til Mallorca i helgen

NTB utenriks

Lørdag landet 60 fly fra Tyskland i Palma, og ytterligere 70 var ventet søndag, ifølge flyplassen.

Regjeringen i Berlin fjernet 14. mars Mallorca fra sin liste over risikoområder for korona da antallet nye smittetilfeller siste sju dager falt under 50 per 100.000 innbyggere.

Dermed er ikke lenger ferierende pliktig til å gå i karantene eller la seg teste når de kommer hjem, selv om Tyskland opplever kraftig smitteøkning.

Tirsdag ventes imidlertid en ny forskrift som betyr at alle som kommer til Tyskland med fly fra utlandet, må fremvise en negativ koronatest.

(©NTB)