Katedral angrepet av selvmordsbombere i Indonesia

NTB utenriks

De to som er mistenkt for å ha utført angrepet, døde begge momentant i bombeeksplosjonen som gikk av de kjørte en motorsykkel inn i kirkens område, ifølge politiet.

– En selvmordsbombing fant sted ved katedralen i Makassar, sier Indonesias sikkerhetsminister Mahfud MD til pressen i Jakarta.

20 kirkeansatte, medlemmer av menigheten og sikkerhetsvakter ble såret i eksplosjonen. Det er uklart om de er livstruende skadd.

Eksplosjonen ble utløst rett etter en gudstjeneste palmesøndag i den katolske katedralen i Makassar på øya Sulawesi.

– Vi var i ferd med å avslutte gudstjenesten, og folk skulle gå hjem da det skjedde, sier presten som ledet gudstjenesten, Wilhelmus Tulak.

Vakte mistanke

Han forteller at sikkerhetsvaktene ved kirken ble mistenksomme da de to motorsyklistene ville inn i kirken. En av dem skal ha detonert eksplosivene sine etter å ha blitt konfrontert av vaktene.

Politiet opplyste senere at beviser fra åstedet indikerer at en av de to gjerningspersonene var en kvinne, skriver nyhetsbyrået AP.

Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for angrepet.

– Forbrytelse mot menneskeheten

Kristne i Indonesia er tidligere blitt utsatt for terrorangrep utført av ytterliggående islamister.

Det indonesiske rådet av muslimske lærde fordømmer søndagens angrep. En organisasjon for landets kristne ber folk om ikke å være redde.

President Joko Widodo fordømmer angrepet og sier ifølge AP at det har ingenting å gjøre med noen religion, ettersom ingen religioner vil tolerere noen form for terrorisme.

– Jeg ber folk om å bevare roen under bønn, for staten garanterer at dere kan praktisere deres religion uten frykt, sa Widodo i en TV-sendt tale.

– Terrorisme er en forbrytelse mot menneskeheten, la han til.

Høy beredskap

Et stort flertall av Indonesias 273 millioner innbyggere er muslimer, og befolkningen er større enn i noe annet muslimsk land.

Søndagens angrep skjer mens landet er i høy beredskap i kjølvannet av pågripelsen i desember av lederen for Jemaah Islamiah, som regnes som en terrorgruppe av mange land.

(©NTB)