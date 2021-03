Armenias statsminister vil bli sittende fram til valget

NTB utenriks

Tidligere i mars sa Pasjinian at det vil bli holdt nyvalg i juni, men opposisjonen har fastholdt kravet om at han må gå av. Søndagens uttalelser ser ut til å være et forsøk på å dempe den politiske krisen som rammer landet.

– Jeg vil gå av, ikke for å gå av, men for å tilrettelegge for at nyvalget kan finne sted. Jeg vil fortsette som midlertidig statsminister, sier Pasjinian.

Armenia har vært preget av omfattende politisk uro etter fjorårets seks uker lange krig med Aserbajdsjan, som endte med en fredsavtale forhandlet fram av Russland.

Avtalen innebar at Armenia måtte gi slipp på områder i og rundt den omstridte regionen Nagorno-Karabakh, en enklave som er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men som siden 1994 har vært kontrollert av armenske separatister.

Forsvarsledelsen i landet krevde i forrige måned Pasjinians avgang, noe han betegnet som et kuppforsøk og avverget.

(©NTB)