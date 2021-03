Spahn tror 14 dagers nedstengning må til i Tyskland

NTB utenriks

– Hvis vi ser på tallene, inkludert dagens, trenger vi ytterligere ti til 14 dager der vi virkelig stanser alle våre kontakter, all vår mobilitet, sier han.

Tidligere på dagen sa lederen for de tyske intensivlegene, Christian Kargiannidis, at en streng to ukers nedstengning er den eneste måten å unngå at landets sykehus overbelastes.

Han ba politikerne stanse alle planer om gjenåpning som noen delstater har varslet.

Robert Koch-Institut, som er det tyske smitteverninstituttet, meldte lørdag om den høyeste smitteraten over en uke siden midten av januar, med 124,9 per 100,000 innbyggere. Uka før var tallet 119,1.

Lørdag ble det registrert 20.472 nye smittede og 157 nye dødsfall, og Robert Koch-instituttet frykter 100.000 nye smittetilfeller om økningen fortsetter eksponentielt.

Tysklands koronastrategi endte i forvirring før helgen da regjeringen til statsminister Angela Merkel ble tvunget av enkelte delstater til å droppe en planlagt nedstengning i påsken. Helseekspertene ønsket nedstengingen for å bremse en tredje smittebølge der nye varianter dominerer.

Merkel ønsker at landet skal stå samlet i kampen mot viruset, men Tysklands føderale system åpner for at delstatene har betydelig selvstendighet til å lage sine egne regler.

En ny meningsmåling viser at flere tyskere nå vil stramme inn på tiltakene framfor å løsne på dem. Ifølge målingen til ZDF vil 36 prosent ha strengere regler, mens 31 prosent vil ha dem som de er i dag. Bare en firedel vil løsne på tiltakene.

(©NTB)