Russland: Bør satse på Arktis i stedet for Suez

– Appellen til Den nordlige sjøruten vil vokse både på kort og lang sikt, sa den russiske diplomaten Nikolaj Kortsjunov til nyhetsbyrået Interfax fredag.

Den nordlige sjøruten er en betegnelse på hoveddelen av Nordøstpassasjen. Passasjen går forbi Nord-Norge, Sibir og til Stillehavet.

Kortsjunov viste til konteinerskipet som sperrer Suezkanalen, og sa dette viser hvor viktig det er å utvikle alternative skipsruter.

– Først og fremst Den nordlige sjøruten, la han til.

Nikolaj Kortsjunov har ansvar for arktiske saker i det russiske utenriksdepartementet. Sjøisen nord for Sibir minker gradvis i takt med den globale oppvarmingen, noe som gjør området mer tilgjengelig for handelsskip.

I fjor var det rekordlite is langs Den nordlige sjøruten, ifølge det russiske meteorologiske instituttet Rosgidromet. Gjennomsnittstemperaturen i Russland i 2020 var den høyeste som noen gang er registrert.

