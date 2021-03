Trump forsvarer tilhengere som angrep Kongressen

NTB utenriks

Trump klager i et intervju med Fox News over at de som stormet Kongressen blir rettsforfulgt, mens det «ikke skjer noe» med venstreorienterte demonstranter.

Han erkjenner at de som gikk til angrep «gikk inn og det skulle de ikke ha gjort», men sier samtidig at «noen av dem gikk inn og de klemte og kysset politiet og sikkerhetsvakter

– Du vet, de hadde et godt forhold. En del folk ble vinket inn, og de gikk inn og ut, sa Trump.

Mer enn 300 personer er blitt siktet i forbindelse med opptøyene 6. januar. Myndighetene sier at minst ytterligere 100 kan bli tiltalt.

Trump ble anklaget og stilt for riksrett for andre gang for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen mens godkjenningen av presidentvalget pågikk. Den 13. februar ble han frikjent av 43 republikanske senatorer.

